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Власть     07.11.2019 10:59

«Единая Россия» и «Моя Москва» подготовили поправки к проекту бюджета Москвы

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Теги:  депутаты  Мосгордума  Единая Россия  Моя Москва  бюджет Москвы  поправки 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – Депутаты фракции «Единой России» в Мосгордуме и депутатского объединения «Моя Москва» подготовили поправки в проект столичного бюджета на 2020-2022 годы, сообщается на официальном сайте столичного парламента.

Поправки были обсуждены в рамках выездного заседания фракции, в котором приняли участие члены «Моей Москвы». Поправки касаются увеличения выплат семьям с детьми, выплат «детям войны», благоустройству территорий в ТиНАО, программы реновации, создания алиментного фонда и других вопросов. Все поправки будут представлены на обсуждение Мосгордумы ко второму чтению законопроекта о городском бюджете.

Законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период в 2021-2022 годы был принят Мосгордумой в первом чтении 30 октября. Согласно проекту, в 2020 году доходы бюджета вырастут на 8% по сравнению с 2019 годом, а в 2021-2022 годах рост доходов составит 9,5%.


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Теги: 
депутаты  Мосгордума  Единая Россия  Моя Москва  бюджет Москвы  поправки 

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