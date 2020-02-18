18 февраля. Mossovetinfo.ru – Фракция «Единой России» планирует до конца недели внести в Госдуму законопроект об отмене банковской комиссии при уплате взносов ЖКХ, сообщил журналистам глава фракции Сергей Неверов.



Ранее Неверов на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос, о необходимости отмены банковской комиссии за платежи ЖКХ.



Путин согласился с предложением «Единой России» и предложил фракции сформулировать предложения по подготовке соответствующего законопроекта.