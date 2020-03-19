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Власть     19.03.2020 12:18

ЕР готовит законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из-под карантина по коронавирусу

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Теги:  Госдума  Единая Россия  Уголовный кодекс  законопроекты  карантин  коронавирус 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Депутаты думской фракции «Единой России» готовят законопроект, который введет уголовную ответственность для лиц, которые сбежали из-под карантина по коронавирусу, сообщил журналистам заместитель председателя фракции Андрей Исаев.

В настоящее время в УК существует норма, которая подразумевает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, однако в ситуации с коронавирусом установить такое нарушение сложно.

В связи с этим единороссы предлагают дополнить Уголовный кодекс пунктом о том, что уголовная ответственность наступает также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан.

При этом Исаев сообщил, что о лишении свободы речь не идет, однако предлагается ввести наказания в виде больших штрафов, исправительных работ и запрета на занятие руководящих должностей на определенный период.

По словам Исаева, сейчас идет разработка законопроекта, а после региональной недели фракция будет готова внести его на рассмотрение Госдумы.


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Теги: 
Госдума  Единая Россия  Уголовный кодекс  законопроекты  карантин  коронавирус 

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