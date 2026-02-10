 
Актуальные темы: переговоры
Власть     21.02.2026 12:45

ФСБ России сообщает об опасности использования Telegram

Теги:  Telegram  ФСБ  Роскомнадзор  закон  безопасность  угрозы  СВО  власть  эффективность 

21 февраля — Mossovetinfo.ru — Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях, - сообщается на сайте ФСБ.

«В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих», - подчеркивается в сообщении.

В четверг, 19 февраля, ТАСС сообщило со ссылкой на директора ведомства Александра Бортникова, что ФСБ сейчас не ведет переговоров с сооснователем Telegram Павлом Дуровым по вопросу функционирования мессенджера. Сообщалось, что Бортников в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Live» сказал: «Мое ведомство никаких переговоров с Дуровым сейчас не ведет. Раньше вели, ни к чему хорошему не привело».

В среду, 18 февраля, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов мессенджера Telegram в связи с «систематическим и постоянным нарушением мессенджером требований федерального закона», -. Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление противоправных материалов.

12 февраля стало известно, что Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*  (WhatsApp* принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской).

