ГБУ Жилищник районов Войковский и Хорошево-Мневники нарушают закон о госзакупках - прокуратура

5 февраля. / Mossovetinfo.ru / - - В связи с нарушением законодательства о контрактной системе межрайонные прокуратуры Москвы приняли меры реагирования к ГБУ «Жилищник района Войковский» и ГБУ г. Москвы «Жилищник района Хорошево-Мневники». Об этом сообщает в понедельник прокуратура Москвы.



По постановлению прокурора Федеральной антимонопольной службой России виновное должностное лицо ГБУ «Жилищник района Войковский», допустившее нарушение 3-дневного срока размещения информации об исполнении контракта в единой информационной системе, - привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.



За нарушение законодательства о контрактной системе и положений заключенного контракта, приемки и оплате выполненных работ и.о. директора ГБУ г. Москвы «Жилищник района Хорошево-Мневники» Постановлениями Главного контрольного управления г. Москвы руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 50 тыс. рублей.



«Установлено, что учреждением (ГБУ г. Москвы «Жилищник района Хорошево-Мневники» - ред.) заключен контракт на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов с ООО «Компания Армада», являющегося субъектом малого предпринимательства. В соответствии с условиями контракта, обязательства учреждения по приемке выполненных работ подлежали исполнению не позднее 24 октября 2017 года, а по оплате принятых работ - не позднее 22 ноября 2017 года», - сообщает прокуратура Москвы.