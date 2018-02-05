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Власть
05.02.2018, 19:57
ЦИК России приветствует появление в Москве проекта «Объединенные демократы» по наблюдению за выборами Президента России
5 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Центризбирком (ЦИК) России приветствует появление в Москве проекта «Объединенные демократы» по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации. Об этом говорит...
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Власть
05.02.2018, 18:29
ГБУ Жилищник районов Войковский и Хорошево-Мневники нарушают закон о госзакупках - прокуратура
5 февраля. / Mossovetinfo.ru / - - В связи с нарушением законодательства о контрактной системе межрайонные прокуратуры Москвы приняли меры реагирования к ГБУ «Жилищник района Войковский» и ГБУ г. Моск...
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Власть
05.02.2018, 12:50
Возбуждено дело по факту служебного подлога инспектором филиала УФСИН
5 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог» в отношении инспектора филиала № 18 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве которы...