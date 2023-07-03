Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов

6 июля — Mossovetinfo.ru — Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов. Распоряжение о его назначении от 5 июля 2023 года №1792-р, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт Правительства России.



Сергей Михайлов освобождён от должности генерального директора холдинга по собственному желанию.



Андрей Кондрашов – известный российский журналист и телеведущий. Родился в 1973 году в Алма-Ате, с 1991 года трудился на телевидении. Был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Государственной Думы, входил в состав кремлёвского пула, вёл программы «Вести» и «Вести недели».

В 2018 году стал первым заместителем генерального директора ВГТРК. В этой должности курировал информационное направление холдинга.