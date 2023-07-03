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Власть
06.07.2023, 09:07
Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов
6 июля — Mossovetinfo.ru — Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов. Распоряжение о его назначении ...
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Власть
03.07.2023, 17:31
В ДЭГ могут принять участие 21,5 млн человек - Памфилова, ЦИК
3 июля — Mossovetinfo.ru — В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2023 году смогут принять участие около 21,5 мл...
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Власть
03.07.2023, 13:02
В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов
3 июля — Mossovetinfo.ru — Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой вол...