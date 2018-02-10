10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Генпрокурор России Юрий Чайка в ходе совещания в Махачкале дал ряд поручений органам прокуратуры разобраться: на какие средства построены «самые большие дома», принадлежащие республиканским чиновникам; с работай ведомств, распределяющих и предоставляющих земельные участки; с нахождением элитных домов в водоохранных зонах; с фактами хищения средств при выделении грантов на развитие АПК и малого бизнеса; с качеством контроля за расходами бюджета и ряд других поручений. Об этом сообщает ТАСС.



«Как оказалось, самые большие дома в республике - у должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне. Разберитесь, на какие средства они построены… Необходимо исключить факты замещения должностей государственной и муниципальной служб на основе подчиненности и подконтрольности лицами, состоящими в близких родственных отношениях, участия руководителей госорганов в деятельности коммерческих организаций», - сказал Генпрокурор Чайка на совещании в Махачкале.

Чайка посоветовал уделять особое внимание социально незащищенным категориям гражданам «которые столкнулись с трудностями при получении компенсационных выплат». «Их обращения в прокуратуру зачастую оказались безрезультатны», - сказал Генпрокурор.

Генпрокурор сказал, что работу по наведению порядка, по борьбе с коррупцией сейчас нужно «начинать с антикоррупционной экспертизы всех правовых актов», «восстанавливать утраченное доверие населения, восстановить справедливость, дать людям понять, что действовать можно только в рамках закона». «Деятельность на всех перечисленных направлениях следует проводить открыто, опираясь на деятельность общественных организаций, в полном контакте с населением», - сказал Генпрокурор России Юрий Чайка в ходе совещания в Махачкале.