10 октября. Mossovetinfo.ru – Глава Управы района Свиблово Виктор Киселев освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В распоряжении указано, что Киселев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.
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