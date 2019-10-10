Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     10.10.2019 12:42

Глава управы района Свиблово освобожден от занимаемой должности

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  кадры  управы  увольнение 

10 октября. Mossovetinfo.ru – Глава Управы района Свиблово Виктор Киселев освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В распоряжении указано, что Киселев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  кадры  управы  увольнение 

Возврат к списку

Лента новостей

13:04 Город (Москва и область) Завершено благоустройство Овичнниковской и Озерковской набережных

12:42 Власть Глава управы района Свиблово освобожден от занимаемой должности

12:33 В России В НМИЦ имени Блохина выявлены серьезные нарушения, требующие скорейшего исправления - Минздрав

11:36 Город (Москва и область) Строительство дома по программе реновации началось в районе Ломоносовский

11:16 Общество В «Активном гражданине» началось голосование по новому стандарту городских поликлиник

Актуальные материалы

07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники

07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.

20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября

12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок

12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru