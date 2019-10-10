10 октября. Mossovetinfo.ru – Глава Управы района Свиблово Виктор Киселев освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В распоряжении указано, что Киселев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.