Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов

13 апреля. Mossovetinfo.ru - - Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает продлить время голосования на московских выборах до 22 часов. В настоящее время голосование завершается в 20 часов. Законопроект внесен в пятницу в Мосгордуму, сообщили ИА «Моссовет» в городском законодательном органе.



Мэр города Сергей Собянин полагает, что увеличение времени голосования «позволит расширить возможности реализации избирателями активного избирательного права, сделать участие в голосовании более удобным для жителей города Москвы, в том числе для уезжающих в выходные дни за пределы города».



Также проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» предлагает увеличить количество назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц до 500 человек.

Напомним, что выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.



Избирательный кодекс города Москвы определяет порядок организации и проведения выборов депутатов Московской городской Думы и выборов в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве.

