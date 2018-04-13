Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Власть     13.04.2018 19:46

Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  выборы  закон  изменения 

13 апреля. Mossovetinfo.ru - - Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает продлить время голосования на московских выборах до 22 часов. В настоящее время голосование завершается в 20 часов. Законопроект внесен в пятницу в Мосгордуму, сообщили ИА «Моссовет» в городском законодательном органе.

Мэр города Сергей Собянин полагает, что увеличение времени голосования «позволит расширить возможности реализации избирателями активного избирательного права, сделать участие в голосовании более удобным для жителей города Москвы, в том числе для уезжающих в выходные дни за пределы города».

Также проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» предлагает увеличить количество назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц до 500 человек.
Напомним, что выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.

Избирательный кодекс города Москвы определяет порядок организации и проведения выборов депутатов Московской городской Думы и выборов в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  выборы  закон  изменения 

Возврат к списку

Лента новостей

19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов

18:00 Общество Центры госуслуг «Мои Документы» обновили графики средней загрузки

17:06 Город (Москва и область) Десять объектов культуры планируется сдать в эксплуатацию в Москве в 2018 году

15:56 Общество Собянин взял из приюта собаку

15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

Актуальные материалы

15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

18:43 Происшествия Мосгорсуд признал законным приговор Улюкаеву, он вступил в силу

16:37 Город (Москва и область) На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ

12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

21:00 В России За прием мусора из Москвы Ярославской области предложили 500 млн рублей

16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников

10:18 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru