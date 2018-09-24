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Власть     26.09.2018 10:56

Госдума единогласно приняла все поправки Путина в проект закона о пенсионной реформе

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Теги:  Госдума  законопроекты  пенсионная реформа  Владимир Путин  поправки 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Госдума в среду при рассмотрении во втором чтении законопроекта о пенсионной реформе единогласно поддержала все поправки в законопроект, внесенные президентом России Владимиром Путиным во время телеобращения.

За поправки, предложенные Путиным, проголосовали 385 депутатов, проголосовавших «против» и воздержавшихся, не было.

Первоначальный законопроект предполагал постепенное повышение пенсионного возраста в России до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

В своем телеобращении 29 августа, посвященном пенсионной реформе, Путин внес ряд предложений, которые позднее были оформлены в виде поправок к законопроекту. В частности, Путин предложил сократить срок выхода на пенсию для женщин до 60 лет, предоставлять право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, о предоставлении льгот гражданам, которые будут выходить на пенсию в ближайшие два года, о стаже, который дает право досрочного выхода на пенсию, о специальных льготах по выходу на пенсию для представителей опасных профессий, тружеников села и народов крайнего Севера, а также о социальной защите граждан предпенсионного возраста.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  пенсионная реформа  Владимир Путин  поправки 

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