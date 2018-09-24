Другие материалы
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Власть
26.09.2018, 10:56
Госдума единогласно приняла все поправки Путина в проект закона о пенсионной реформе
26 сентября. Mossovetinfo.ru – Госдума в среду при рассмотрении во втором чтении законопроекта о пенсионной реформе единогласно поддержала все поправки в законопроект, внесенные президентом России...
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Власть
25.09.2018, 11:24
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу перед пенсией
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла закон об уголовной ответственности работодателей за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста или их незаконное увольнение с работы. ...
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Власть
24.09.2018, 16:06
Законопроект о пенсионной реформе рассмотрят в Госдуме во втором чтении 26 сентября
24 сентября. Mossovetinfo.ru – Законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 26 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. З...