26 сентября. Mossovetinfo.ru – Госдума в среду при рассмотрении во втором чтении законопроекта о пенсионной реформе единогласно поддержала все поправки в законопроект, внесенные президентом России Владимиром Путиным во время телеобращения.



За поправки, предложенные Путиным, проголосовали 385 депутатов, проголосовавших «против» и воздержавшихся, не было.



Первоначальный законопроект предполагал постепенное повышение пенсионного возраста в России до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.



В своем телеобращении 29 августа, посвященном пенсионной реформе, Путин внес ряд предложений, которые позднее были оформлены в виде поправок к законопроекту. В частности, Путин предложил сократить срок выхода на пенсию для женщин до 60 лет, предоставлять право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, о предоставлении льгот гражданам, которые будут выходить на пенсию в ближайшие два года, о стаже, который дает право досрочного выхода на пенсию, о специальных льготах по выходу на пенсию для представителей опасных профессий, тружеников села и народов крайнего Севера, а также о социальной защите граждан предпенсионного возраста.