Госдума назначила Москалькову уполномоченным по правам человека еще на пять лет.

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании в четверг, 22 апреля, проголосовала за назначение Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека сроком на 5 лет.



Помимо Москальковой кандидатом на пост омбудсмена был депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев.



Москалькова заняла пост омбудсмена в апреле 2016 года. Уполномоченный по правам человека назначается Госдумой на пять лет.