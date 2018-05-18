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Власть     22.05.2018, 14:35

Госдума одобрила кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты РФ

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Теги:  Алексей Кудрин  Госдума  Счетная палата  утверждение  Владимир Путин 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума утвердила экс-министра финансов Алексея Кудрина главой Счетной палаты РФ.

За назначение Кудрина проголосовали 264 депутата, против – 43. Еще 43 депутата воздержались.

Кандидатура Алексея Кудрина была внесена на утверждение Госдумы президентом России Владимиром Путиным в понедельник 21 мая. Ранее депутаты предложили Путину на пост главы счетной палаты кандидатуры Кудрина, а также первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.


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Теги: 
Алексей Кудрин  Госдума  Счетная палата  утверждение  Владимир Путин 

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