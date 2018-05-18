22 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума утвердила экс-министра финансов Алексея Кудрина главой Счетной палаты РФ.



За назначение Кудрина проголосовали 264 депутата, против – 43. Еще 43 депутата воздержались.



Кандидатура Алексея Кудрина была внесена на утверждение Госдумы президентом России Владимиром Путиным в понедельник 21 мая. Ранее депутаты предложили Путину на пост главы счетной палаты кандидатуры Кудрина, а также первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.