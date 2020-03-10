10 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 10 марта, поддержала поправку об обнулении президентских сроков.



За поправку проголосовали 380 депутатов, против 43, 1 воздержался.



Поправка была внесена депутатом Единой России Валентиной Терешковой. Принятая поправка позволяет действующему президенту России Владимиру Путину вновь принять участие в президентских выборах.



При этом, ранее Путин в своем выступлении в Госдуме заявил, что поправку можно будет принять, если Конституционный суд подтвердит, что она не противоречит Конституции страны.