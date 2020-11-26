26 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 26 ноября, приняла в третьем окончательном чтении закон о государственном бюджета РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
В ближайшие три года бюджет России запланирован дефицитным. В 2021 году доходы бюджета запланированы на уровне 18,8 триллиона рублей, а расходы - в размере 21,52 триллиона рублей. В 2022 году доходы бюджета запланированы в объеме 20,6 триллиона рублей, расходы - в объеме 21,88 миллиона рублей. В 2023 году доходы бюджета планируются на уровне 22,3 триллиона рублей, расходы - в объеме 23,67 триллиона рублей.
Таким образом, в 2021 году ожидается дефицит бюджета в 2,75 триллиона рублей, в 2022 году - в 1,25 триллиона рублей, в 2023 году - в 1,41 триллиона рублей.
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