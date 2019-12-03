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Власть     03.12.2019 17:40

Госдума приняла пакет законов об электронных трудовых книжках

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Теги:  Госдума  законы  электронная трудовая книжка 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 3 декабря приняла в третьем окончательном чтении пакет законов о введении в России электронных трудовых книжек.

Принятые законы вносят поправки в Трудовой кодекс, КоАП, а также в закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Теперь любой работник может получить сведения о трудовой деятельности у работодателя, а также в ПФР, в МФЦ и на Едином портале госуслуг. Сведения могут быть предоставлены как в бумажном, так и в электронном виде. При этом, если работодатель предоставит неполную или неверную информацию, то по письменному заявлению работника работодатель обязан будет исправить сведения, которые предоставлены в ПФР.

До 30 июля 2020 года все работодатели будут обязаны в письменной форме уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве. В свою очередь работник может выбрать в каком виде будет вестись трудовая книжка – в бумажном или электронном. Письменное заявление о своем выборе работник должен предоставить до 31 декабря. Если до этой даты работник не подаст заявление о выборе, работодатель будет обязан вести его трудовую книжку далее. Если работник выберет электронный способ ведения трудовой книжки, бумажную трудовую книжку работодатель должен выдать ему на руки, после чего с него снимается ответственность за ее ведение и хранение.

При этом, если работник выберет вариант ведения трудовой книжки в бумажном виде, это право за ним сохранится и при переходе на другую работу.

В то же время для лиц, которые впервые устроятся на работу после 31 декабря 2020 года, трудовая книжка будет вестись только в электронном виде.


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Теги: 
Госдума  законы  электронная трудовая книжка 

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