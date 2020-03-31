31 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 31 марта, приняла пакет законов в связи с пандемией коронавируса.



Приняты законы о введении уголовной ответственности за нарушение карантина, о направлении средств на борьбу с коронавирусом, а также о предоставлении правительству права вводить режим чрезвычайной ситуации.



Также принят ряд законов, направленных на поддержку экономики и бизнеса в условиях пандемии.



Все принятые законы направлены на одобрение в Совет Федерации.



В России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Ряд российских регионов ввел для граждан режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.