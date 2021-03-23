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Власть     23.03.2021 16:45

Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении федеральной части партсписков на выборах

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Теги:  Госдума  законопроекты  выборы  партии  партийные списки  расширение 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 23 марта, приняла в I чтении законопроект о расширении с 10 до 20 человек федеральный части партийных списков на выборах в Госдуму.

Согласно действующему законодательству, на выборах в Госдуму каждая партия подает федеральный список, в котором может быть от 200 до 400 кандидатов. Список должен быть разбит на общефедеральный и региональный. При этом, в федеральную часть можно внести не более 10 кандидатов.

В 2019 году ЛДПР подготовила законопроект о расширении федеральной части партийных списков до 20 человек. По мнению авторов законопроекта, расширение федеральной части партийных списков, позволит партиям более полно и детально предоставить избирателям позицию партии по различным вопросам.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  выборы  партии  партийные списки  расширение 

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