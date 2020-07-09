9 июля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 9 июля, приняла в первом чтении законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Согласно законопроекту, пропаганда наркотиков в интернете будет наказываться штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица – в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, предприниматели могут быть наказаны административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, за аналогичные действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, проект предполагает наказание в виде штрафа от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ или без такового.
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