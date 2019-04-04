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Власть     04.04.2019 11:22

Госдума приняла закон о хостелах с отсрочкой вступления в силу до 1 октября 2019 года

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Теги:  Госдума  Совет Федерации  законы  хостелы 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла закон о хостелах в редакции согласительной комиссии с отсрочкой вступления закона в силу до 1 октября.

Сама редакция закона осталась неизменной, теперь хостелы можно размещать только на первых этажах жилых домов, при этом помещения должны быть переведены из жилого фонда в нежилой, а хостелы должны быть оборудованы отдельными входами, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Новый закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 6 марта, однако согласно новому закону переход к новым правилам организации хостелов составлял всего 10 дней. Совет Федерации 13 марта отказался утверждать закон в таком виде, и предложил перенести дату вступления закона в силу на 1 января 2020 года. Однако такой вариант не устроил депутатов Госдумы, в результате 19 марта было принято решение о создании согласительной комиссии. При этом глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что, если закон не будет принят в трехмесячный срок, Госдума пойдет на преодоление вето Совфеда по этому документу.


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Теги: 
Госдума  Совет Федерации  законы  хостелы 

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