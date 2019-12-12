12 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 12 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон, о повышении размера Минимального размера оплаты труда (МРОТ).



Согласно закону, с 1 января 2020 года размер МРОТ составит 12 130 рублей в месяц. В настоящее время МРОТ составляет 11 280 рублей. Таким образом МРОТ вырастет на 850 рублей или на 7,5%.



Показатель МРОТ влияет на размеры социальных выплат (пособия по безработице, социальные пособия и так далее) и размеры налогов. При этом регионам дано право устанавливать размер МРОТ выше того, который принят на федеральном уровне.

