11 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 11 ноября, приняла третьем окончательном чтении закон о повышении ставки Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год.



Новый закон был внесен на рассмотрение Госдумы Правительство 17 сентября. По подсчетам правительства, введение повышенного НДФЛ на доходы выше 5 миллионов рублей позволят бюджету получить дополнительно 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда рублей в 2022 году и 68,5 миллиарда рублей в 2023 году.



При этом закон предусматривает, что все полученные средства будут направлены на финансирование гспрограммы «Развитие здравоохранения» и пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.



Закон о повышении ставки НДФЛ на доходы выше 5 миллионов рублей в год был разработан по поручению президента России Владимира Путина. С этим предложением Путин выступил в ходе обращения к россиянам 23 июня.