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Власть     11.11.2020 18:44

Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ на доходы выше 5 миллионов рублей

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Теги:  Госдума  законы  НДФЛ  налоги 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 11 ноября, приняла третьем окончательном чтении закон о повышении ставки Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год.

Новый закон был внесен на рассмотрение Госдумы Правительство 17 сентября. По подсчетам правительства, введение повышенного НДФЛ на доходы выше 5 миллионов рублей позволят бюджету получить дополнительно 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда рублей в 2022 году и 68,5 миллиарда рублей в 2023 году.

При этом закон предусматривает, что все полученные средства будут направлены на финансирование гспрограммы «Развитие здравоохранения» и пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Закон о повышении ставки НДФЛ на доходы выше 5 миллионов рублей в год был разработан по поручению президента России Владимира Путина. С этим предложением Путин выступил в ходе обращения к россиянам 23 июня.


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Теги: 
Госдума  законы  НДФЛ  налоги 

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