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Власть     22.04.2021 13:58

Госдума приняла закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании

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Теги:  Госдума  законы  выборы  агитация 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании в четверг, 22 апреля, приняла в третьем окончательном чтении закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании.

Ранее закон был одобрен комитетом Госдумы по контролю и регламенту.

Согласно новому закону, в случае проведения многодневного голосования, предвыборная агитация должна заканчиваться в 00:00 первого дня голосования. Таким образом, агитация запрещается только непосредственно в дни голосования.

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Теги: 
Госдума  законы  выборы  агитация 

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