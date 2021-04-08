Госдума приняла закон об увеличении федеральной части партийных списков на думских выборах

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Госдума приняла закон об увеличении федеральной части партийных списков на думских выборах до 15 человек.



Согласно действующему законодательству, на выборах в Госдуму каждая партия подает федеральный список, в котором может быть от 200 до 400 кандидатов. Список должен быть разбит на общефедеральный и региональный. При этом, в федеральную часть можно внести не более 10 кандидатов.



В проекте закона, который был принят в первом чтении, предполагалось расширение федерального части партийных списков с 10 до 20 человек, однако к итоговому голосованию было принято решение увеличить федеральные части списков только до 15 человек.



По мнению авторов законопроекта, расширение федеральной части партийных списков позволит партиям более полно и детально предоставить избирателям позицию партии по различным вопросам.