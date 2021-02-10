 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Власть     10.02.2021 15:12

Госдума ужесточила ответственность за неповиновение правоохранителям

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законы  митинги  штрафы 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 10 февраля, приняла в третьем окончательном чтении закон об ужесточении наказаний за неповиновение сотрудникам правоохранительных и силовых органов и за нарушения при спонсировании публичных акций.

Согласно закону, за отказ в выполнении законных требований правоохранителей (сотрудников полиции и ФСБ, органов госохраны, миграционных служб, бойцов Росгвардии, военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы) нарушитель может быть оштрафован на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном на рушении - на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

В качестве альтернативы штрафу может быть назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток, или от 40 до 120 часов обязательных работ.

За спонсирование публичных мероприятий лицами, которые не вправе это делать, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностные лица - на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Организаторы публичного мероприятия за нарушения порядка сбора и расходования средств или за нарушение отчетности также могут быть оштрафованы. Штраф для физических лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законы  митинги  штрафы 

Возврат к списку

Лента новостей

15:17 Общество Суд заочно арестовал Леонида Волкова

15:12 Власть Госдума ужесточила ответственность за неповиновение правоохранителям

14:38 Власть Песков: с избыточной смертностью из-за пандемии сталкиваются все страны мира

13:55 Происшествия Три человека скончались в подмосковной больнице из-за проблем с подачей кислорода - СМИ

13:31 В России Более 2 миллионов человек проходят вакцинацию «Спутником V»

Актуальные материалы

01:12 Общество Бюро МГК КПРФ опубликовало предварительный список кандидатов на выборы в Госдуму по Москве

11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального

16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров

11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru