Госдума ужесточила ответственность за неповиновение правоохранителям

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 10 февраля, приняла в третьем окончательном чтении закон об ужесточении наказаний за неповиновение сотрудникам правоохранительных и силовых органов и за нарушения при спонсировании публичных акций.



Согласно закону, за отказ в выполнении законных требований правоохранителей (сотрудников полиции и ФСБ, органов госохраны, миграционных служб, бойцов Росгвардии, военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы) нарушитель может быть оштрафован на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном на рушении - на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.



В качестве альтернативы штрафу может быть назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток, или от 40 до 120 часов обязательных работ.



За спонсирование публичных мероприятий лицами, которые не вправе это делать, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностные лица - на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.



Организаторы публичного мероприятия за нарушения порядка сбора и расходования средств или за нарушение отчетности также могут быть оштрафованы. Штраф для физических лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.