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Власть     13.04.2021 17:42

Госдума запретила изымать домашних животных за долги

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Теги:  Госдума  законы  домашние животные  долги  изъятие 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 13 апреля, приняла в третьем окончательном чтении закон, который запрещает судебными приставам изымать за долги домашних животных.

При этом, речь идет только о тех домашних животных, которые не используются для получения дохода. Животные из питомников, которые используются для разведения и последующей продажи, цирковые животные, которые используются для платных представлений - такие животные могут быть изъяты.

Однако, согласно новому закону, если ситуация спорная, доказывать, что животное используется для получения дохода должен будет кредитор.

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Теги: 
Госдума  законы  домашние животные  долги  изъятие 

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