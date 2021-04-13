Госдума запретила изымать домашних животных за долги

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 13 апреля, приняла в третьем окончательном чтении закон, который запрещает судебными приставам изымать за долги домашних животных.



При этом, речь идет только о тех домашних животных, которые не используются для получения дохода. Животные из питомников, которые используются для разведения и последующей продажи, цирковые животные, которые используются для платных представлений - такие животные могут быть изъяты.



Однако, согласно новому закону, если ситуация спорная, доказывать, что животное используется для получения дохода должен будет кредитор.