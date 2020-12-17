17 декабря. Mossovetinfo.ru - Границы с другими государствами будут открыты, как только врачи разрешат это сделать, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.



«Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты» - заявил президент.



При этом, Путин отметил, что в условиях, когда границы закрыты, открываются большие возможности для развития внутреннего туризма. Президент выразил пожелание, чтобы россияне пользовались этими возможностями.



Также президент отметил, что власти намерены расширить перечень услуг, которые будут попадать под программу туристического кэшбека.