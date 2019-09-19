19 сентября, Mossovetinfo.ru – На первом заседании Мосгордумы VII созыва Инна Святенко избрана представителем московского парламента в Совете Федерации.
Также во время заседания были выбраны два заместителя председателя Мосгордумы, которым вновь стал Алексей Шапошников. Заместителями выбраны старейший депутат Мосгордумы, представитель КПРФ Николай Губенко и самовыдвиженец Степан Орлов.
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