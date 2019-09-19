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Власть     19.09.2019 15:15

Инна Святенко избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации

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Теги:  Инна Святенко  Николай Губенко  Степан Орлов  Мосгордума  МГД  выборы 

19 сентября, Mossovetinfo.ru – На первом заседании Мосгордумы VII созыва Инна Святенко избрана представителем московского парламента в Совете Федерации.

Также во время заседания были выбраны два заместителя председателя Мосгордумы, которым вновь стал Алексей Шапошников. Заместителями выбраны старейший депутат Мосгордумы, представитель КПРФ Николай Губенко и самовыдвиженец Степан Орлов.


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Карта места

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Теги: 
Инна Святенко  Николай Губенко  Степан Орлов  Мосгордума  МГД  выборы 

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