19 сентября, Mossovetinfo.ru – На первом заседании Мосгордумы VII созыва Инна Святенко избрана представителем московского парламента в Совете Федерации.



Также во время заседания были выбраны два заместителя председателя Мосгордумы, которым вновь стал Алексей Шапошников. Заместителями выбраны старейший депутат Мосгордумы, представитель КПРФ Николай Губенко и самовыдвиженец Степан Орлов.

