Инспекторов Госинспекции по недвижимости в Москве не допускают на объект в 27,5% проверок

20 февраля /Mososvetinfo.ru/. За четыре года средний годовой процент по не допуску инспектора Госинспекции по недвижимости составляет 27,5%. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости со ссылкой на слова руководителя Госинспекции Сергея Шогурова.



В 2017 году Госинспекцией по недвижимости проведено 7989 мероприятий по определению вида фактического использования объектов недвижимости для формирования перечня объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости.



В случае, если владелец ограничивает получение информации о фактическом использовании объекта и не допускает инспектора на объект, составляется Акт на основе информации по визуальным признакам и информации из открытых источников.



«Из открытых источников приобщается информация, свидетельствующая о фактическом использовании указанных зданий или помещений для размещения офисов, торговли, объектов общественного питания или бытового обслуживания», − пояснил Шогуров.