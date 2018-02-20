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Власть     20.02.2018 10:00

Инспекторов Госинспекции по недвижимости в Москве не допускают на объект в 27,5% проверок

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Теги:  Москва  Госинспекция  недвижимость  фактическое использование  налог 

20 февраля /Mososvetinfo.ru/. За четыре года средний годовой процент по не допуску инспектора Госинспекции по недвижимости составляет 27,5%. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости со ссылкой на слова руководителя Госинспекции Сергея Шогурова.

В 2017 году Госинспекцией по недвижимости проведено 7989 мероприятий по определению вида фактического использования объектов недвижимости для формирования перечня объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости.

В случае, если владелец ограничивает получение информации о фактическом использовании объекта и не допускает инспектора на объект, составляется Акт на основе информации по визуальным признакам и информации из открытых источников.

«Из открытых источников приобщается информация, свидетельствующая о фактическом использовании указанных зданий или помещений для размещения офисов, торговли, объектов общественного питания или бытового обслуживания», − пояснил Шогуров.

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Теги: 
Москва  Госинспекция  недвижимость  фактическое использование  налог 

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