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Власть     11.09.2024 20:28

Из Госдумы в Верховный суд и правительство направлена итоговая редакция проектов о борьбе с нелегальной миграцией

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Теги:  Госдума  законопроект  мигранты  нелегальные мигранты  Верховный суд РФ  Правительство России 

11 сентября — Mossovetinfo.ru — Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики направила в Верховный суд и правительство РФ итоговую редакцию проектов законов о борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

После получения заключительных официальных отзывов планируется официальное внесение законопроектов по противодействию нелегальной миграции в Госдуму, отмечается в сообщении.

Итоговая редакция пяти проектов законов предлагает существенные изменения в уголовное и административное законодательство. В частности, предлагается: отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, максимальное наказание – лишение свободы на 15 лет; предусмотреть дополнительное наказание для должностных лиц, совершивших преступления, связанные с незаконной миграцией, – лишение права занимать определенные должности; ввести новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции, предусмотреть за это наказание – ощутимые штрафы и конфискацию.

На следующем заседании комиссии 18 сентября планируется детально рассмотреть доклады Роспотребнадзора и Министерства просвещения.

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Теги: 
Госдума  законопроект  мигранты  нелегальные мигранты  Верховный суд РФ  Правительство России 

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