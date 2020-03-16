Власть 18.03.2020, 15:45 Мосгордума утвердила порядок поощрения москвичей, участвующих в охране общественного порядка

18 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в среду, 18 марта приняла поправки в городской закон «Об участии жителей города Москвы в охране общественного порядка», сообщается на офици...

Власть 18.03.2020, 13:56 Собянин призвал работодателей Москвы перевести сотрудников на «удаленку» из-за коронавируса

18 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу. ...