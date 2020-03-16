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Власть
18.03.2020, 15:45
Мосгордума утвердила порядок поощрения москвичей, участвующих в охране общественного порядка
18 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в среду, 18 марта приняла поправки в городской закон «Об участии жителей города Москвы в охране общественного порядка», сообщается на офици...
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Власть
18.03.2020, 14:13
Правительство РФ утвердило правила оформления больничных и выплаты пособий в связи с карантином
18 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ утвердило временные правила оформления бюллетеней, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина в связи с коронавирус...
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Власть
18.03.2020, 13:56
Собянин призвал работодателей Москвы перевести сотрудников на «удаленку» из-за коронавируса
18 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу. ...