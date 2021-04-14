Кабмин утвердил обновленную методику расчета эффективности губернаторов

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Правительство утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов, сообщается на официальном сайте Кабмина.



Всего в документе 38 критериев, из которых 19 для расчета показателей за предыдущий год, еще 19 - для установления целевых значений на будущее.



Среди критериев такие, как ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона, динамика «цифровой зрелости» госорганов, вовлеченность жителей в занятия спортом, посещаемость культурных мероприятий, вовлеченность граждан в волонтерскую деятельность.



Ряда критериев не было в предыдущей версии методики.



Расчет эффективности губернаторов будет отражать успехи регионов в достижении национальных целей развития, определенных президентом России. Наиболее успешные регионы могут рассчитывать на дополнительные средства из федерального центра.



Методика была разработана правительством страны совместно с профильными комиссиями Госсовета по поручению президента России.