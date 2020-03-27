27 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным органам исполнительной власти с 28 марта по 5 апреля приостановить деятельность предприятий общепита, поручение опубликовано на официальном сайте Кабмина.



При этом, допускается работа предприятий общепита, которые будут заниматься дистанционной торговлей.



В том же поручении всем федеральным органам, имеющим подведомственные дома отдыха, санатории, пансионаты, детские лагеря, а также региональным властям поручено приостановить деятельность подобных организаций с 28 марта по 1 июня 2010 года.



Временно приостанавливается бронирование мест, приём и размещение граждан. Для тех граждан, кто уже проживает в санаториях, домах отдыха и пансионатах, должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на весь срок проживания, без возможности его продления. Обеспечить питание граждан необходимо непосредственно в зданиях, в которых они проживают.



Кроме того, региональным властям рекомендовано с 28 марта по 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.



Также региональные власти должны рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе с целью туризма и отдыха.



В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса.