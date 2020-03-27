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Власть     27.03.2020 08:35

Кафе и рестораны по всей России должны быть закрыты с 28 марта по 5 апреля – власти

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Теги:  Михаил Мишустин  Правительство РФ  кафе  рестораны  общепит  пансионаты  отдых  приостановка 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным органам исполнительной власти с 28 марта по 5 апреля приостановить деятельность предприятий общепита, поручение опубликовано на официальном сайте Кабмина.

При этом, допускается работа предприятий общепита, которые будут заниматься дистанционной торговлей.

В том же поручении всем федеральным органам, имеющим подведомственные дома отдыха, санатории, пансионаты, детские лагеря, а также региональным властям поручено приостановить деятельность подобных организаций с 28 марта по 1 июня 2010 года.

Временно приостанавливается бронирование мест, приём и размещение граждан. Для тех граждан, кто уже проживает в санаториях, домах отдыха и пансионатах, должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на весь срок проживания, без возможности его продления. Обеспечить питание граждан необходимо непосредственно в зданиях, в которых они проживают.

Кроме того, региональным властям рекомендовано с 28 марта по 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Также региональные власти должны рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе с целью туризма и отдыха.

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса.


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Теги: 
Михаил Мишустин  Правительство РФ  кафе  рестораны  общепит  пансионаты  отдых  приостановка 

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