Как россияне будут отдыхать в 2022 году

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство России определило, как россияне будут отдыхать в 2022 году, сообщается в telegram-канале российского Кабмина.



1 и 2 января, выпадающие на нерабочие праздничные дни, перенесены на 3 и 10 мая. Таким образом, в новогодние праздники россияне будут отдыхать 1 по 9 января.



День российской армии 23 февраля в предстоящем году выпадает на среду.



Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта. В связи с этим, в Международный женский день россияне будут отдыхать 6,7 и 8 марта, а суббота, 5 марта, будет рабочим днем.



В дни майских праздников россияне будут отдыха с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.



В июне День России 12 июня выпадает на воскресенье. В связи с этим выходные продлятся с 11 по 13 июня.



Наконец в ноябре, в День народного единства, выходные продлятся с 4 по 6 ноября