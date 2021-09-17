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Власть     17.09.2021 10:38

Как россияне будут отдыхать в 2022 году

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Теги:  Правительство РФ  выходные 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство России определило, как россияне будут отдыхать в 2022 году, сообщается в telegram-канале российского Кабмина.

1 и 2 января, выпадающие на нерабочие праздничные дни, перенесены на 3 и 10 мая. Таким образом, в новогодние праздники россияне будут отдыхать 1 по 9 января.

День российской армии 23 февраля в предстоящем году выпадает на среду.

Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта. В связи с этим, в Международный женский день россияне будут отдыхать 6,7 и 8 марта, а суббота, 5 марта, будет рабочим днем.

В дни майских праздников россияне будут отдыха с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В июне День России 12 июня выпадает на воскресенье. В связи с этим выходные продлятся с 11 по 13 июня.

Наконец в ноябре, в День народного единства, выходные продлятся с 4 по 6 ноября

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Теги: 
Правительство РФ  выходные 

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