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Власть     08.06.2020 14:21

Какие ограничения снимут в Москве с 9 июня

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Теги:  ограничения  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин  указы  документы  пропуска  режим самоизоляции  самоизоляция 

8 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве с 9 июня июня снимут часть ограничений, которые были введены в городе в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С 9 июня отменят пропуска, режим самоизоляции, а также график прогулок. Возобновят работу парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, заработают фотоателье и ветеринарные клиники

Кроме того, с 9 июня в Москве с полном объеме возобновит работу каршеринг. Также отменяются ограничения на посещение кладбищ.

Большинство ограничений снимут в городе до 23 июня. С графиком снятия ограничений можно ознакомиться здесь.


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Карта места

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Теги: 
ограничения  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин  указы  документы  пропуска  режим самоизоляции  самоизоляция 

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