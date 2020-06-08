8 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве с 9 июня июня снимут часть ограничений, которые были введены в городе в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



С 9 июня отменят пропуска, режим самоизоляции, а также график прогулок. Возобновят работу парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, заработают фотоателье и ветеринарные клиники



Кроме того, с 9 июня в Москве с полном объеме возобновит работу каршеринг. Также отменяются ограничения на посещение кладбищ.



Большинство ограничений снимут в городе до 23 июня. С графиком снятия ограничений можно ознакомиться здесь.