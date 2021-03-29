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Власть     29.03.2021 17:51

Хуснуллин: льготную ипотеку в Москве после 1 июля могут не продлить

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Теги:  Марат Хуснуллин  Хуснуллин  ипотека  льготная ипотека 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Программу льготной ипотеки в Москве после 1 июля могут прекратить, хотя окончательного решения пока не принято, заявил в эфире Первого канала вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин сообщил, что вопрос о продлении программы льготной ипотеки будет принято до 1 июля, при этом по каждому региону решение будет приниматься отдельно.

«Сейчас мы смотрим, как это можно снивелировать. И, действительно, возможно, мы примем (решение) по ряду регионов не продлевать дальше ипотеку - например, в Москве, Московской области», - заявил Хуснуллин.

Вице-премьер также подчеркнул, что вопрос о продлении программы требует серьезного изучения.

По словам Хуснуллина, он несколько раз общался с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной на тему продления программы льготной ипотеки, правительство и ЦБ РФ находятся в постоянном диалоге по этому вопросу, и выразил надежду, что будет найдено компромиссное решение.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что программа льготной ипотеки была хороша как антикризисная мера, но ее необходимо вовремя сворачивать, так как она дает и негативные эффекты в виде роста цен на жилье. В тоже время, Набиуллина назвала ряд регионов, в которых программу можно продлить, так как спрос на недвижимость еще не восстановился.

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Теги: 
Марат Хуснуллин  Хуснуллин  ипотека  льготная ипотека 

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