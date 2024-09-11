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Власть     24.10.2024 15:56

Хуснуллин: модернизация ЖКХ должна стать приоритетом на ближайшие десятилетия для каждого региона

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Теги:  Хуснуллин  нацпроект  ЖКХ  нормативы  дорожная карта  Президент РФ  поручение  Госдума  правительство 

24 октября — Mossovetinfo.ru —   В рамках правительственного часа, который прошёл в Государственной Думе  23 октября, Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин выступил с докладом, в котором рассказал о ключевых направлениях нового комплексного национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также мерах, направленных на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, — сообщает пресс-служба Правительства России.

«По поручению Президента на сегодняшний день мы завершаем формирование комплексного нацпроекта – «Инфраструктура для жизни», в котором одним из основных блоков как раз станет модернизация коммунальной инфраструктуры. За десятилетия там накопилось немалое количество проблем, включая износ основного фонда. Однако все они должны рассматриваться намного шире, чем лишь ремонт отдельных объектов.

В рамках нового нацпроекта намерены сделать нормативно-законодательную базу, где распишем подробную «дорожную карту» по ЖКХ. Другой очень важный вопрос относительно отрасли – социальный. Мы должны чётко выверить, как здесь защитим население. Меры господдержки нужно также актуализировать», – сказал Марат Хуснуллин.

Зампред Правительства добавил, что также крайне важно повышать уровень исполнительской дисциплины на местах. По его словам, модернизация ЖКХ должна стать приоритетом на ближайшие десятилетия для каждого региона.

Кроме этого, предстоит актуализировать генеральные планы и схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения, принять дополнительные меры по привлечению внебюджетных инвестиций, а также выстроить систему более чёткого контроля за выполнением социальных обязательств перед гражданами в части жилищно-коммунальных услуг.

Вице-премьер отметил высокий уровень коммуникации между Государственной Думой, Правительством и профильными ведомствами, а также системный подход в совместной работе, в том числе и по действующим нацпроектам «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги».

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Теги: 
Хуснуллин  нацпроект  ЖКХ  нормативы  дорожная карта  Президент РФ  поручение  Госдума  правительство 

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