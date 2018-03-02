Комбинат питания Мэрии Москвы решено приватизировать в 2018 году

13 марта, Mossovetinfo.ru - Комбинат питания ФХУ Мэрии Москвы (ГУП) решено приватизировать в 2018 году путем преобразования в акционерные общества.



Это следует из Постановления Правительства Москвы N 183-ПП 0 внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 7 февраля 2017 г. N 36-ПП. Постановление подписано 13 марта 2018 года мэром Москвы Сергеем Собяниным и размещено на официальном сайте горадминистрации.



Основные производственные помещения Комбината питания ФХУ Мэрии Москвы находятся в доме 22 Леонтьевского переулка – в комплексе зданий московской Мэрии находящемся на Тверской улице.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Комбинат питания финансово-хозяйственного управления Мэрии Москвы», было образовано 20 мая 1992 года.