Другие материалы
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Власть
13.03.2018, 23:03
Комбинат питания Мэрии Москвы решено приватизировать в 2018 году
13 марта, Mossovetinfo.ru - Комбинат питания ФХУ Мэрии Москвы (ГУП) решено приватизировать в 2018 году путем преобразования в акционерные общества. Это следует из Постановления Правительства Моск...
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Власть
13.03.2018, 10:20
«Дачная амнистия» продлена еще на два года
13 марта, Mossovetinfo.ru – Федеральный закон о продлении сроков действия «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года, подписанный в начале марта 2018 года президентом России Владимиром Путиным, дает возмо...
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Власть
02.03.2018, 15:37
За нарушение антикоррупционного законодательства уволен замруководителя Московско-Окского управления Росрыболовства
2 марта /Mossovetinfo.ru/ - Заместитель руководителя Московско-Окского управления Росрыболовства уволен после вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации за нарушения законодательства о...