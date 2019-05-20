20 мая. Mossovetinfo.ru – В настоящее время контактов между президентом России Владимиром Путиным и новым президентом Украины Владимиром Зеленским не ожидается, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Также Песков сообщил, что Владимир Путин не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией, но поздравит его в случае успехов в нормализации ситуации на Донбассе, и в деле улучшения российско-украинских отношений.



В понедельник Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.