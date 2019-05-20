Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     20.05.2019 12:30

Контактов между Путиным и Зеленским в ближайшее время не ожидается - Песков

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  Владимир Зеленский  Дмитрий Песков  Россия  Украина 

20 мая. Mossovetinfo.ru – В настоящее время контактов между президентом России Владимиром Путиным и новым президентом Украины Владимиром Зеленским не ожидается, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также Песков сообщил, что Владимир Путин не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией, но поздравит его в случае успехов в нормализации ситуации на Донбассе, и в деле улучшения российско-украинских отношений.

В понедельник Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  Владимир Зеленский  Дмитрий Песков  Россия  Украина 

Возврат к списку

Лента новостей

12:37 Город (Москва и область) МКС можно будет увидеть в московском небе с 20 по 29 мая

12:30 Власть Контактов между Путиным и Зеленским в ближайшее время не ожидается - Песков

11:51 Город (Москва и область) Дом по программе реновации построят в Щукино

10:54 В мире Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады Украины

10:31 В мире Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Актуальные материалы

10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня

23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти

11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая

10:20 Город (Москва и область) Велофестиваль и полумарафон: какие улицы перекроют в Москве 18 и 19 мая

16:26 Город (Москва и область) Расписание электричек на Белорусском направлении МЖД изменилось до 21 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru