3 октября. Mossovetinfo.ru – Геннадий Корниенко освобожден от должности главы ФСИН, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.



Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности главы ФСИН назначен Анатолий Рудый, который занимал должность первого заместителя главы ведомства.



По данным СМИ Корниенко отправлен в отставку в связи с достижением 65-летнего возраста.