6 сентября. Mossovetinfo.ru – Российское руководство категорически отвергает все обвинения по «делу Скрипалей» и считает недопустимым утверждения британской стороны о причастности к нему высшего руководства РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Россия никоим образом не причастна. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства. <…> Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже, и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери», - заявил Песков.
В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила перед членами Британского парламента и заявила, что по данным королевской прокуратуры и Скотланд-Ярда отравление Скрипалей совершили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. При этом Мэй назвала Петрова и Боширова действующими офицерами ГРУ, в связи с чем заявила, что приказ на устранение Скрипалей мог быть отдан руководством ГРУ или российским руководством.
В марте текущего года экс-полковник ГРУ Сергей Срипаль, ранее осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия, якобы были отравлены в Солсбери неизвестным нервно-паралитическим веществом. По версии британской стороны Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом, произведенным в России. Как утверждала британская сторона, Сергей и Юлия Срипаль впали в кому, однако впоследствии их здоровье пошло на поправку. Россияская сторона отвергла все обвинения в отравлении Скрипалей. Последующее расследование не смогло доказать «российский след» в отравлении Скрипалей, однако британская сторона, США и еще около 20 стран Евросоюза выслали российских дипломатов. В ответ российская сторона выслала британских дипломатов и дипломатов других стран.
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