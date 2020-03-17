17 марта. Mossovetinfo.ru – В Кремле считают несправедливой критику Москвы со стороны Минска по поводу закрытия российско-белорусской границы из-за коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в России понимают эмоциональный настрой белорусских властей, однако не считают критику обоснованной, поскольку заранее предупредили их о намерении временно закрыть границу. Кроме того, по словам Пескова, критика несправедлива в условиях, когда страны вместе борются с распространением коронавируса.
Песков также прокомментировал слова президента Лукашенко о намерении провести телефонный разговор с президентом Путиным. По словам Пескова, такого разговора еще не было и пока в планах Путина такого разговора тоже нет.
В понедельник, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей, в связи с распространением коронавируса.
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