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Власть     17.03.2020 15:17

Кремль считает несправедливой критику Минска по поводу закрытия границы с Белоруссией

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Теги:  коронавирус  Россия  Белоруссия  граница  Владимир Путин  Александр Лукашенко  Дмитрий Песков 

17 марта. Mossovetinfo.ru – В Кремле считают несправедливой критику Москвы со стороны Минска по поводу закрытия российско-белорусской границы из-за коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в России понимают эмоциональный настрой белорусских властей, однако не считают критику обоснованной, поскольку заранее предупредили их о намерении временно закрыть границу. Кроме того, по словам Пескова, критика несправедлива в условиях, когда страны вместе борются с распространением коронавируса.

Песков также прокомментировал слова президента Лукашенко о намерении провести телефонный разговор с президентом Путиным. По словам Пескова, такого разговора еще не было и пока в планах Путина такого разговора тоже нет.

В понедельник, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей, в связи с распространением коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  Россия  Белоруссия  граница  Владимир Путин  Александр Лукашенко  Дмитрий Песков 

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