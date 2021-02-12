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Власть     12.02.2021 12:51

Лавров: Россия готова разорвать отношения с ЕС из-за новых санкций

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Теги:  Сергей Лавров  МИД РФ  Россия  ЕС  изоляция 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом в случае новых санкций, фрамент интервью опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Отвечая на вопрос, идет ли Россия к разрыву отношений с Евросозюзом, Лавров ответил:

«Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах».

По словам главы российского МИД, Россия не хочет изолироваться от мира, но должна быть к этому готова.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента заявил, что на предстоящем заседании Совета глав МИД ЕС, которое состоится 22 февраля, он может выступить с предложением о введении новых антироссийских санкций.

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Теги: 
Сергей Лавров  МИД РФ  Россия  ЕС  изоляция 

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