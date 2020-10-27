27 октября. Mossovetinfo.ru – Программа льготной ипотеки под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Позднее в правительстве предложили продлить программу.



14 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года.



22 октября в ходе заседания правительства Мишустин подтвердил, что программа льготной ипотеки будет продлена.