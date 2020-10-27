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Власть     27.10.2020 12:11

Льготная ипотека под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года

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Теги:  Михаил Мишустин  Правительство РФ  льготная ипотека  продление 

27 октября. Mossovetinfo.ru – Программа льготной ипотеки под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Позднее в правительстве предложили продлить программу.

14 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года.

22 октября в ходе заседания правительства Мишустин подтвердил, что программа льготной ипотеки будет продлена.


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Теги: 
Михаил Мишустин  Правительство РФ  льготная ипотека  продление 

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