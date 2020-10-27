27 октября. Mossovetinfo.ru – Программа льготной ипотеки под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Позднее в правительстве предложили продлить программу.
14 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года.
22 октября в ходе заседания правительства Мишустин подтвердил, что программа льготной ипотеки будет продлена.
12:11 Власть Льготная ипотека под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года
11:47 Власть Госдума приняла новый закон о правительстве
10:48 В России В России зафиксировано максимальное число смертей за сутки с начала пандемии COVID-19
10:39 Город (Москва и область) Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве
10:18 В России Роспотребнадзор рекомендовал регионам запретить барам и ресторанам работать с 23:00 до 6:00
13:51 Другое «Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»
14:07 В России Официальные данные по коронавирусу в России за сутки
14:04 Общество Официальные данные по коронавирус по Москве за сутки
00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток
09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели