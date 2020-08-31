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Власть     31.08.2020 13:32

Лукашенко встретится с Путиным в течение двух недель - Песков

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Теги:  Владимир Путин  Александр Лукашенко  визит  Белоруссия  Дмитрий Песков 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится в течение двух недель, об этом президента двух стран договорились в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В воскресенье президенты Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о визите Лукашенко в Россию в ближайшее время.

Говоря о ситуации в Белоруссии в целом, Песков заявил, что власти страны и правоохранители контролируют ситуацию и не допускают провокаций, даже в условиях продолжающихся акций протеста.

Также Песков отметил, что об использовании в Белоруссии резерва российских правоохранителей, о котором ранее упоминал президент России Владимир Путин, речь сейчас не идет.

Пресс-секретарь российского президента также подчеркнул, что Россия готова поделиться с Белоруссией опытом по подготовке изменений в конституцию, если Белоруссия обратится с такой просьбой

Песков напомнил, что Россия имеет свежий опыт внесения изменений в конституцию страны, но «не хочет и не может» навязывать его Белоруссии. При этом, пресс-секретарь президента отметил, что пока от белорусской стороны никаких обращений на эту тему не поступало.


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Теги: 
Владимир Путин  Александр Лукашенко  визит  Белоруссия  Дмитрий Песков 

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