31 августа. Mossovetinfo.ru – Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится в течение двух недель, об этом президента двух стран договорились в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В воскресенье президенты Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о визите Лукашенко в Россию в ближайшее время.
Говоря о ситуации в Белоруссии в целом, Песков заявил, что власти страны и правоохранители контролируют ситуацию и не допускают провокаций, даже в условиях продолжающихся акций протеста.
Также Песков отметил, что об использовании в Белоруссии резерва российских правоохранителей, о котором ранее упоминал президент России Владимир Путин, речь сейчас не идет.
Пресс-секретарь российского президента также подчеркнул, что Россия готова поделиться с Белоруссией опытом по подготовке изменений в конституцию, если Белоруссия обратится с такой просьбой
Песков напомнил, что Россия имеет свежий опыт внесения изменений в конституцию страны, но «не хочет и не может» навязывать его Белоруссии. При этом, пресс-секретарь президента отметил, что пока от белорусской стороны никаких обращений на эту тему не поступало.
13:32 Власть Лукашенко встретится с Путиным в течение двух недель - Песков
12:46 Город (Москва и область) Интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен составлять не менее месяца
11:59 Город (Москва и область) Все сотрудники столичных школ проверены на коронавирус
11:06 Происшествия ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для террористов
10:38 Город (Москва и область) Московский зоопарк с 1 сентября переходит на осенний режим работы
22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России
14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин
08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников
08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу