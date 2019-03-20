20 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 15 апреля проработать вопрос переезда министерств в новый правительственный кластер, который будет создан в «Москва-Сити», сообщает пресс-служба кабмина.



При этом Медведев поручил высвобождающиеся после переезда площади вовлекать в коммерческий оборот, учитывая концепции развития центральной части Москвы.



Ранее сообщалось, что новый правительственный комплекс расположился в 42-этажной башне многофункционального комплекса «IQ-квартал». Общая площадь помещений, которые займут правительственные организации составит 69 тысяч квадратных метров. В новом комплексе разместились различные ведомства, включая центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи (всего около 5 тысяч сотрудников).