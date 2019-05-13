13 мая. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил меры господдержки научно-образовательных центров, которые создаются в рамках нацпроекта «Наука», об этом сам Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами.
Медведев заявил, что к 2021 году в России должно быть сформировано не менее 15 научно-образовательных центров, которые объединят университеты и научно-исследовательские институты, а также компании, действующие в реальном секторе экономики.
При этом премьер-министр уточнил, что работа по распределению грантов и субсидий для научно-образовательных центров уже началась, в текущем году вне конкурса определят несколько таких центров, которые получат господдержку. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что таких центров будет пять.
Медведев также подчеркнул, что эти центры должны быть мирового уровня, и попросил внимательно отслеживать процессы выделения грантов и субсидий.
16:34 Власть Медведев утвердил меры господдержки научно-образовательных центров
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