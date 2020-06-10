10 июня. Mossovetinfo.ru – В МИД РФ заявили, что ожидают прибытия президента Белоруссии Александра Лукашенко на Парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уже получено подтверждение визита на Парад Победы от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии. Кроме того, в ближайшие дни ожидается подтверждение визита от ряда лидеров других стран, которым были направлены приглашения.



Традиционно Парад Победы в России проходит в День Победы 9 мая. Однако, из-за пандемии коронавируса, в этом году проведение парада было отложено. 26 мая президент России Владимир Путин поручил провести парад 24 июня.