 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Власть     27.01.2021 10:48

МИД заявил о готовности США продлить ДСНВ-3 «на условиях Москвы»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МИД РФ  США  СНВ-3  продление 

27 января. Mossovetinfo.ru – Россия и США договорились продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на 5 лет, сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул, что договор будет продлен без дополнительных и предварительных условий, как на этом настаивала российская сторона.

По словам замминистра, он и посол США в России Салливан 26 января обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден 26 января провели телефонный разговор, в котором обсудили в том числе и продление ДСНВ. Президенты выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями.

Также 26 января президент Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Законопроект уже рассмотрели профильные комитеты Совета Федерации - по международным делам и по обороне и безопасности, и предварительно проголосовали за одобрение соглашения.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МИД РФ  США  СНВ-3  продление 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:48 В России В России впервые с конца октября выявлено менее 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки

11:42 Город (Москва и область) В Москве впервые с конца сентября зафиксировано менее 2 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

11:04 Другое «Фиорентина» объявила о переходе Кокорина

10:48 Власть МИД заявил о готовности США продлить ДСНВ-3 «на условиях Москвы»

09:57 Город (Москва и область) Ситуация с COVID-19 в Москве продолжает улучшаться - Собянин

Актуальные материалы

13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января

09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно

09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19

08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru