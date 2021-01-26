Другие материалы
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Власть
27.01.2021, 10:48
МИД заявил о готовности США продлить ДСНВ-3 «на условиях Москвы»
27 января. Mossovetinfo.ru – Россия и США договорились продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на 5 лет, сообщил журналистам заместитель главы МИД Р...
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Власть
26.01.2021, 14:10
Песков прокомментировал несанкционированные акции 23 января
26 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции, прошедшие в ряде российских городов в субботу, 23 января. Участников акц...
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Власть
26.01.2021, 11:41
Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько
26 января. Mossovetinfo.ru – Бывший вице-премьер правительства РФ Сергей Приходько скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба российского правительства. Прих...