Миллион рублей алиментов заплатил иностранец после ограничения в праве выезда из России

12 апреля. Mossovetinfo.ru - - «Миллионную задолженность 57-ми летний неработающий должник М.» заплатил после того, как «судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по взысканию алиментных платежей № 1 УФССП России по Москве постановления о временном ограничении права должника на выезд из Российской Федерации». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-служба УФССП России по Москве.



«Учитывая, что должник является гражданином иностранного государства, итогом стало применение к нему мер принудительного исполнения, в том числе ограничения должника в праве выезда за пределы Российской Федерации», - отмечает УФСПП.



«Ограничение в праве выезда за пределы страны было отменено» после того, как должник «оплатил задолженность по алиментам свыше 1 миллиона рублей» и явился на прием к судебному приставу-исполнителю, - сообщает УФССП.