 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Власть     09.06.2023 19:44

Минобороны РФ хочет дать статус ветеранов выполняющим задачи на территориях прилегающих к районам СВО

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СВО  специальная военная операция  ветаран  статус  законопроект 

9 июня — Mossovetinfo.ru — Минобороны РФ предлагает наделить статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащих и представителей ряда силовых структур, выполнявшим определенные задачи в регионах, прилегающих к районам специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О ветеранах» опубликован 9 июня.

Речь идет об отражении вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержании правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных гособъектов — на Украине, в ЛНР и ДНР с 24 февраля прошлого года и в Запорожской и Херсонской области — с 30 сентября прошлого года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СВО  специальная военная операция  ветаран  статус  законопроект 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:44 Власть Минобороны РФ хочет дать статус ветеранов выполняющим задачи на территориях прилегающих к районам СВО

19:11 Город (Москва и область) Собянин принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы

12:35 Другое Высокие цены на продовольствие и энергоносители ввергли экономику еврозоны в умеренную рецессию — Евростат

12:02 В России В Воронеже на жилой многоэтажный дом упал беспилотник — пострадали три человека

11:32 В мире Киев должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС – МИД РФ

Актуальные материалы

12:12 Город (Москва и область) Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года — Мосгордума

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru