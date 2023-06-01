Минобороны РФ хочет дать статус ветеранов выполняющим задачи на территориях прилегающих к районам СВО

9 июня — Mossovetinfo.ru — Минобороны РФ предлагает наделить статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащих и представителей ряда силовых структур, выполнявшим определенные задачи в регионах, прилегающих к районам специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О ветеранах» опубликован 9 июня.



Речь идет об отражении вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержании правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных гособъектов — на Украине, в ЛНР и ДНР с 24 февраля прошлого года и в Запорожской и Херсонской области — с 30 сентября прошлого года.